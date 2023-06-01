Пхеньян, 1 июня, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Действия Соединённых Штатов в наибольшей степени подрывают систему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом 1 июня заявил замглавы МИД КНДР Ким Сон Гён, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США, которые являются крупнейшим в мире распространителем оружия массового уничтожения и прямым разрушителем международной системы ядерного нераспространения, говорят о контроле над распространением ОМУ в других странах — это абсурд и насмешка над международным правом», — сказал он.

Замглавы МИД КНДР отметил, что создание «механизма для ядерного распространения» AUKUS (трёхстороннее военное партнёрство между Австралией, Великобританией и США) является подтверждением этой позиции Вашингтона.

Ким Сон Гён указал на то, что американские биохимические лаборатории действуют в Южной Корее, на Украине и в других регионах и «распространяют ОМУ по всему миру».

Также он уточнил, что власти США делали попытки расширения инициативы по безопасности в борьбе с распространением ОМУ, чтобы с помощью неё оказывать давление на «независимые антиамериканские государства».

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что размещение Вашингтоном своих атомных подводных лодок и другого стратегического вооружения на Корейском полуострове грозит региону ядерной войной. Он уточнил, что гегемонистской целью США является превращение всей Южной Кореи в свой самый крупный аванпост на Дальнем Востоке. Он добавил, что Вашингтон планирует использовать его при реализации стратегии по достижению мирового господства.