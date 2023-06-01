Пхеньян, 1 июня, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Действия Соединённых Штатов в наибольшей степени подрывают систему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом 1 июня заявил замглавы МИД КНДР Ким Сон Гён, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

МИД КНДР назвал США «крупнейшим распространителем» оружия массового уничтожения
Иван Шилов ИА REGNUM
США

«США, которые являются крупнейшим в мире распространителем оружия массового уничтожения и прямым разрушителем международной системы ядерного нераспространения, говорят о контроле над распространением ОМУ в других странах — это абсурд и насмешка над международным правом», — сказал он.

Замглавы МИД КНДР отметил, что создание «механизма для ядерного распространения» AUKUS (трёхстороннее военное партнёрство между Австралией, Великобританией и США) является подтверждением этой позиции Вашингтона.

Ким Сон Гён указал на то, что американские биохимические лаборатории действуют в Южной Корее, на Украине и в других регионах и «распространяют ОМУ по всему миру».

Также он уточнил, что власти США делали попытки расширения инициативы по безопасности в борьбе с распространением ОМУ, чтобы с помощью неё оказывать давление на «независимые антиамериканские государства».

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что размещение Вашингтоном своих атомных подводных лодок и другого стратегического вооружения на Корейском полуострове грозит региону ядерной войной. Он уточнил, что гегемонистской целью США является превращение всей Южной Кореи в свой самый крупный аванпост на Дальнем Востоке. Он добавил, что Вашингтон планирует использовать его при реализации стратегии по достижению мирового господства.