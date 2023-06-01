Вашингтон, 1 июня, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В Сети негативно оценили новое заявление президента Украины Владимира Зеленского. В четверг, 1 июня, пользователи отреагировали на его благодарность США за очередной пакет оборонной помощи Украине.

Пользователи Twitter назвали Зеленского «самой большой пиявкой» после очередного пакета помощи США
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Украинский президент указал его размер — 300 миллионов долларов. Политик назвал помощь своевременной и важной, но пользователи с ним не согласились.

«Очередное отмывание денег», — отреагировал один из комментаторов.

Были и такие, кто прямо оценивал, куда именно пойдут полученные президентом Украины средства.

«Больше шоппинга для его жены», — написал пользователь.

Многие сошлись в общем недовольстве тем, что уже продолжительное время украинский президент фактически тратит налоги граждан США.

«Нас ограбили, чтобы наше коррумпированное правительство могло отправлять твоему коррумпированному правительству деньги, тем самым толкая нас к ядерной войне», — прокомментировал один из таких.

В комментариях оказались и пользователи, не стеснявшиеся в выражениях и оценке приспособленческих качеств украинского лидера.

«Зеленский — это самая большая пиявка в мире», — добавил один.

Но общий итог для президента Украины, поблагодарившего правительство США, оказался ещё более неутешительным.

«Просто знай, что большинство американцев ненавидят тебя и не поддерживают», — резюмировал один из комментаторов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и систем противовоздушной обороны Avenger. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.