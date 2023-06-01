Вашингтон, 1 июня, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В Сети негативно оценили новое заявление президента Украины Владимира Зеленского. В четверг, 1 июня, пользователи отреагировали на его благодарность США за очередной пакет оборонной помощи Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинский президент указал его размер — 300 миллионов долларов. Политик назвал помощь своевременной и важной, но пользователи с ним не согласились.

«Очередное отмывание денег», — отреагировал один из комментаторов.

Были и такие, кто прямо оценивал, куда именно пойдут полученные президентом Украины средства.

«Больше шоппинга для его жены», — написал пользователь.

Многие сошлись в общем недовольстве тем, что уже продолжительное время украинский президент фактически тратит налоги граждан США.

«Нас ограбили, чтобы наше коррумпированное правительство могло отправлять твоему коррумпированному правительству деньги, тем самым толкая нас к ядерной войне», — прокомментировал один из таких.

В комментариях оказались и пользователи, не стеснявшиеся в выражениях и оценке приспособленческих качеств украинского лидера.

«Зеленский — это самая большая пиявка в мире», — добавил один.

Но общий итог для президента Украины, поблагодарившего правительство США, оказался ещё более неутешительным.

«Просто знай, что большинство американцев ненавидят тебя и не поддерживают», — резюмировал один из комментаторов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и систем противовоздушной обороны Avenger. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.