Зеленского назвали «самой большой пиявкой» после получения помощи от США
Пользователи Twitter назвали Зеленского «самой большой пиявкой» после очередного пакета помощи США
Вашингтон, 1 июня, 2023, 10:36 — ИА Регнум. В Сети негативно оценили новое заявление президента Украины Владимира Зеленского. В четверг, 1 июня, пользователи отреагировали на его благодарность США за очередной пакет оборонной помощи Украине.
Украинский президент указал его размер — 300 миллионов долларов. Политик назвал помощь своевременной и важной, но пользователи с ним не согласились.
«Очередное отмывание денег», — отреагировал один из комментаторов.
Были и такие, кто прямо оценивал, куда именно пойдут полученные президентом Украины средства.
«Больше шоппинга для его жены», — написал пользователь.
Многие сошлись в общем недовольстве тем, что уже продолжительное время украинский президент фактически тратит налоги граждан США.
«Нас ограбили, чтобы наше коррумпированное правительство могло отправлять твоему коррумпированному правительству деньги, тем самым толкая нас к ядерной войне», — прокомментировал один из таких.
В комментариях оказались и пользователи, не стеснявшиеся в выражениях и оценке приспособленческих качеств украинского лидера.
«Зеленский — это самая большая пиявка в мире», — добавил один.
Но общий итог для президента Украины, поблагодарившего правительство США, оказался ещё более неутешительным.
«Просто знай, что большинство американцев ненавидят тебя и не поддерживают», — резюмировал один из комментаторов.
Ранее ИА Регнум сообщало, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и систем противовоздушной обороны Avenger. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.