Донецк, 1 июня, 2023, 10:16 — ИА Регнум. При обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск погибли два мирных жителя. Об этом 1 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валентин Спринчак/ТАСС Сотрудник СЦКК ДНР

Отмечается, что в результате обстрела по адресу Донецк, ул. Петровского, 255 погибли мужчины 1993 и 1990 годов рождения.

Также указывается, что данные о последствиях обстрелов продолжают уточняться.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая в результате обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ погибли три человека. Украинские войска обстреляли город из реактивных систем залпового огня. Предположительно, это были американские РСЗО HIMARS.

До этого число погибших в результате обстрела из РСЗО посёлка Карпаты в ЛНР со стороны украинских войск возросло до пяти человек. Также получили ранения 19 мирных жителей. По населённому пункту выпустили четыре ракеты.