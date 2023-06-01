Москва, 1 июня, 2023, 09:34 — ИА Регнум. В домах, пострадавших от атаки беспилотников, завершены ремонтные работы. Об этом 1 июня сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры», ― написал мэр в Telegram-канале.

Собянин также добавил, что специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, там, где это было необходимо, заменили повреждённые элементы в квартирах и подъездах. Кроме того, дополнительно обследовали конструкции домов на предмет возможных скрытых нарушений.

«Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно», ― указал мэр.

По его словам, все жители вернулись в свои квартиры.

Как сообщало ИА Регнум, утром 30 мая Москва и Московская область подверглись атакам украинских беспилотников. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

Инциденты произошли в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Все они были нейтрализованы.