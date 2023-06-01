Пекин, 1 июня, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил руководителям национальной безопасности страны приготовиться к «худшим сценариям». Он заявил об этом 1 июня на заседании партийной Комиссии по нацбезопасности, его слова процитировал телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Как указал председатель КНР, сейчас сложность вопросов в этой области, с которыми сталкивается страна, существенно выросла.

«Мы должны придерживаться рационального мышления и наихудшего сценария развития событий и быть готовыми пройти серьёзные испытания», — сказал он.

Си Цзиньпин уточнил, что Китаю необходимо вести модернизацию своей системы и сил нацбезопасности ускоренными темпами, особое внимание уделяя повышению их эффективности в «реальных боевых действиях и практическом использовании».

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Китай в том, что он в последние месяцы якобы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим западным странам. Он заявил об этом, комментируя сообщения о пролетевшем перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем китайском истребителе.

Си Цзиньпин 19 мая заявил, что Китай готов оказать помощь странам Центральной Азии в вопросе укрепления их оборонного потенциала. Он добавил, что китайские власти также собираются продолжать участвовать в координационном механизме соседей Афганистана и оказывать содействие в вопросе мирного восстановления этой страны.