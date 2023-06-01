Калуга, 1 июня, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и депутат Александр Окунев посетили пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в Калуге. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, парламентарии проверили, как организована работа с добровольцами.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Калужские депутаты посетили пункт отбора на военную службу по контракту

«Человек может приехать, пройти врачебную комиссию, сдать все анализы, подписать все документы, пройти психологическое обследование. И фактически на следующий день он может быть направлен в расположение учебной части. С собой ему дают рюкзак со всем необходимым», — рассказал Геннадий Новосельцев.

«С несколькими ребятами из Калуги и Перемышля пообщались, — отметил он, — настроены решительно, по-боевому. Еще один доброволец оказался родом из Донецка. Разговорились. В Калужской области, в Сухиничах, проживает с 2014 года. Говорит, да, семья, дети, но время пришло. Надо вставать в строй. Если ребята не из Калуги — в пункте отбора есть место, где переночевать, помыться, привести себя в порядок. По техническому оснащению кое-что нужно. Договорились, что в ближайшее время привезем оргтехнику — ноутбук и факс, а также кулеры. При необходимости организуем дополнительное питание и паёк в дорогу».