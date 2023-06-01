Луганск, 1 июня, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) в срочном порядке перебрасывает дополнительные силы на краснолиманском направлении. Об этом 1 июня сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Со ссылкой на данные, полученные от российской разведки, эксперт уточнил, что наращивание группировки сил идёт в районе Серебряного лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«В районе Серебрянского лесничества, а также в районах населённых пунктов Макеевка и Невский отмечена переброска личного состава, вооружений и техники противника», ― написал Марочко в Telegram-канале.

Марочко считает, что решение о спешном усилении группировки на этом направлении командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) приняло на фоне успехов российской армии, а также роста потерь среди личного состава в рядах украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, авиация и артиллерия ВС России 28 мая нанесли массированные удары по позициям двух бригад украинской армии, которые пытались вернуть утраченные позиции в районе Невского и Серебрянского лесничеств. В результате российские военные разбили 66-ю механизированную бригаду и 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Украинская армия понесла значительные потери в личном составе.

Несколько дней спустя российские военные группировки «Центр» пресекли четыре попытки атак со стороны 67-й механизированной бригады ВСУ около Серебрянского лесничества. В результате стрелкового боя и огневого поражения артиллерии группировки атаки были сорваны, украинские войска понесли существенные потери и вернулись на свои позиции.