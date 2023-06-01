Осло, 1 июня, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Странам коллективного Запада не стоит переоценивать результаты возможного контрнаступления украинских войск. Об этом 31 мая заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (СМИ, признанное в России иностранным агентом).

IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт

«Нам не следует переоценивать последствия такого контрнаступления. Я полагаю, что будет очень, очень трудно», — сказала она.

Хюитфельт также призвала продолжать помогать украинскими властям и, говоря о возможности вхождения Украины в НАТО, указала, что, по её мнению, альянс продолжает следовать политике «открытых дверей» в этом вопросе.

«И вопрос не в том, должна ли Украина стать членом НАТО или нет, а в том, когда и как это произойдёт», — предположила она.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планируемое контрнаступление ВСУ может оказаться неудачным, в связи с чем Западу стоит готовиться к затягиванию конфликта на Украине и пересмотреть меры по поддержке Киева. Он уточнил, что властям отправляющих военную помощь на Украину стран необходимо подготовить общественное мнение к тому, что бюджетные средства придётся тратить на поддержку Киева ещё долго.

Широко анонсируемое весеннее контрнаступление ВСУ многократно переносилось по тем или иным причинам. В разное время в Киеве называли в качестве таковых погодные условия, нехватку поставляемых Западом вооружений, ракетные удары российских войск.