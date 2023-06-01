Белгород, 1 июня, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Сообщения о прорыве украинских войск в ночь на 1 июня в шебекинском направлении, которые ранее появились в ряде Telegram-каналов, не соответствуют действительности. Об этом 1 июня сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Шебекинском городском округе сейчас наблюдается сложная обстановка, слышны звуки боя и ВСУ обстреливают его территорию, однако российские войска работают и никакого прорыва нет.

Кроме того, в оперштабе призвали жителей региона сохранять спокойствие и бдительность, а также доверять только официальным и проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава области Вячеслав Гладков опроверг распространяемые в интернете сообщения о том, что якобы проводится срочная эвакуация жителей Шебекинского округа. Он подчеркнул, что сейчас массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.

Затем военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в расположенных на границе с Белгородской областью населённых пунктах Харьковской области отмечается увеличение численности личного состава ВСУ. Он добавил, что местные жители показывают украинским военным все тропы и дороги местного значения, а также снабжают их другой справочной информацией.