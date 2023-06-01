Луганск, 1 июня, 2023, 08:41 — ИА Регнум. В расположенных на границе с Белгородской областью населённых пунктах Харьковской области замечено наращивание численности личного состава украинских войск. Об этом 1 июня сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Татьяна Симоненкова/ТАСС

«В населённых пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, отмечено увеличение военного присутствия ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.)», — написал он.

Эксперт отметил, что также наблюдается увеличение совместных патрулей, в которых наряду с силовиками задействованы мирные граждане, под разными предлогами выступающие в качестве сопровождающих.

Марочко уточнил, что эти лица должны показывать военным ВСУ все тропы и дороги местного значения, а также снабжать их другой справочной информацией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино в регионе со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей. Он уточнил, что город находится под непрекращающимся огнём украинской армии.

Также ранее губернатор области указал, что над Белгородским районом в ночь на 1 июня сработала система противовоздушной обороны. Гладков отметил, что оперативные службы ведут уточнение информации о последствиях этого на земле.