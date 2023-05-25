Вашингтон, 1 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Власти США глубоко заблуждаются, полагая, что Россия ― слабое государство. Об этом в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Они думают, что имеют дело с провальным государством, у которого слабая экономика, общество которого на грани бунта», ― пояснил он.

Макгрегор добавил, что подобные убеждения широко распространены в США, однако ничего из этого не является правдой.

Эксперт считает, что американские власти недооценивают Москву из-за своей надменности и самообмана. По его словам, представление Вашингтона о России устарело, поскольку он воспринимает её с перспективы 1994–1995 годов. Также американское руководство заблуждается и на счёт своего военного потенциала, ошибочно полагая, что он остался таким же, как в 1991 году.

«Каким бы превосходством мы ни обладали когда-то в разных сферах, его уже нет», — указал Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее об опасности недооценки России предупредил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Американский полковник Дуглас Макгрегор уверен, что западные страны, не прислушавшись к озабоченности России в сфере безопасности, совершили большую ошибку. По его словам, недооценка русских привела к тому, что теперь Западу приходится наблюдать за происходящей катастрофой. По его словам, президенту США Джо Байдену придётся пойти на мирное соглашение с Россией, в противном случае последствия для Киева и Вашингтона будут плачевными.