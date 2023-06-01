Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Распространяемые в интернете сообщения о том, что проводится срочная эвакуация жителей Шебекинского округа, не соответствуют действительности. Об этом 1 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Сейчас в Сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — написал он.

Губернатор региона отметил, что выезжающих из города могут разместить в пунктах временного размещения, и попросил тех, кто не сумеет добраться туда самостоятельно, обращаться в администрацию округа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков написал, что при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей. Глава области уточнил, что город находится под непрекращающимся огнём украинской армии.

Также ранее губернатор Белгородской области указал, что над Белгородским районом в ночь на 1 июня сработала система противовоздушной обороны. Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях этого на земле.

Гладков 31 мая сообщил, что из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области на фоне непрекращающихся обстрелов начнут вывозить детей. Первые триста детей планировалось отправить в Воронеж.