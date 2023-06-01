Белгород, 1 июня, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск города Шебекино в Белгородской области. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков

Гладков уточнил, что Шебекино находится под непрекращающимся огнём ВСУ. Украинские войска обстреливали центр и окраины города из РСЗО «Град» в 00:00 мск, а также в 03:40 мск и в 05:15 мск.

«По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста», — написал Гладков.

Как отметил губернатор, три человека госпитализированы, одна женщина будет получать лечение амбулаторно. Ещё один мужчина был найден без сознания с осколочными ранениями, его везёт в больницу бригада скорой помощи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Первый пострадавший был госпитализирован с тяжёлым ранением. Второй пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу с контузией, у него состояние средней тяжести.