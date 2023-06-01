Вашингтон, 1 июня, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Такое мнение 1 июня высказал американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР», — сказал он.

Обозреватель в качестве примера для непонимающих это американцев предложил им представить себе гипотетическую ситуацию «вторжения» Китая в Мексику. Гейнс отметил, что в этом случае армия США уже на следующий день была бы на мексиканской территории, чтобы выгнать оттуда китайские войска.

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин предупреждал украинские власти о том, что Киеву «лучше не пускать» НАТО, так как это обернётся проблемами. Обозреватель уточнил, что в этом случае российский президент «действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность».

При этом он подчеркнул, что властям США стоит заняться проблемами собственной страны, а не зацикливаться на Украине, так как каждое государство должно действовать в интересах своей национальной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая президент Польши Анджей Дуда признал успехи российских войск в конфликте на Украине и заявил, что президент России не проиграл ни одной войны. Он уточнил, что российская армия выигрывает в противостоянии с ВСУ, так как Россия всё больше мобилизуется и переводит свою экономику на военные рельсы.

Ранее обозреватель издания Washington Times Питер Моричи отметил, что президент России установил правила, которые дали ему самые высокие шансы на победу в конфликте на Украине. Обозреватель добавил, что президент США Джо Байден из боязни реакции Путина отказался поставлять Киеву тактические ракетные системы и беспилотники MQ-1C Grey Eagle.