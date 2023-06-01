Донецк, 1 июня, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Для дальнейшего продвижения российских войск «в обозримой перспективе» стратегически необходимо взять Марьинку. Об этом 1 июня заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Как отметил в беседе с РИА Новости врио главы региона, на данный момент на марьинском направлении сложилась напряжённая ситуация и российским военным нужно освободить этот населённый пункт.

«Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем. (Освобождение города. — Прим. ред.) очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населённых пунктов», — сказал он.

Пушилин добавил, что для достижения этой цели ДНР собирается тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат» передислоцируются в ДНР и ведут подготовку к активным боевым действиям в регионе. Он уточнил, что бойцы «Ахмата» должны освободить в республике целый ряд населённых пунктов.

Позднее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат» осуществляют успешные наступательные действия на марьинском направлении. Он добавил, что также российская авиация поразила подразделения ВСУ около Авдеевки и посёлка Химик.