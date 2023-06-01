На Украине объявлена воздушная тревога в пяти регионах
Воздушная тревога объявлена в пяти украинских регионах
Киев, 1 июня, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины. Об этом 1 июня сообщает онлайн-ресурс по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги прозвучал утром в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях около 07:00 мск. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на оккупированной Киевом части Запорожской области.
Украинские СМИ сообщили, что в направлении Киева была запущена фальшь-цель, которая исчезла при подлёте к городу.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате взрыва в Павлоградском районе Днепропетровской области получило повреждение транспортное предприятие.