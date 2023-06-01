Энергодар, Запорожская область, 1 июня, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Контракт с компанией, эксплуатирующей Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), не подписали около 800 человек из-за запугиваний и дезинформации со стороны Украины. Об этом 1 июня сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Порядка 800 человек либо запуганы, либо предпочли саботировать работу за деньги, которые выделяет Украина. Они не заключают договор с эксплуатирующей организацией», — уточнил Карчаа.

Как пояснил Карчаа, часть отказавшихся от работы на ЗАЭС сотрудников находится в Энергодаре, часть предпочла уехать. Доступа на станцию ни у кого из таких сотрудников нет, но права выхода на работу их не лишили. Как пояснил представитель «Росэнергоатома», Россия придерживается стратегии сохранения персонала на ЗАЭС.

Советник гендиректора концерна указал, что украинский «Энергоатом» оказывает давление на сотрудников путём распространения ложной информации. В частности, широко распространяется ложь о запрете общения на ЗАЭС и даже пытках. При этом никаких доказательств, имён или должностей тех, кто якобы совершает незаконные действия на АЭС, не предоставляется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин рассказал о попытках Украины дезорганизовать работу на ЗАЭС.

28 мая 2023 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного БПЛА, аппарат посадили и обезвредили. Он нёс на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора.