Вашингтон, 1 июня, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Япония намерены продолжить сотрудничество в рамках разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе пресс-конференции с шефом минобороны США Ллойдом Остином.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Затрагивая тему взаимодействия в сфере технологий… мы пришли к единому мнению о расширении обсуждения возможности совместной разработки способов перехвата для противодействия гиперзвуковым ракетам», — сказал глава японского оборонного ведомства.

По словам Ясукадзу Хамады, министерства обороны Японии и США также договорились о расширении сотрудничества в сфере разработки и модернизации беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что министерство обороны Соединённых Штатов Америки заключило с американской компанией Global Military Products контракт на закупку систем противовоздушной обороны Gepard. Отмечалось, что впоследствии эти системы ПВО будут переданы Вооружённым силам Украины в рамках военной помощи.