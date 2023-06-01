Хабаровск, 1 июня, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Мальчик-подросток погиб при обрушении бетонного перекрытия в заброшенном здании в Хабаровском крае. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Павел Отдельнов. Руины

Уточняется, что трагедия произошла около 19:00 по местному времени 31 мая в селе Некрасовка. По предварительной информации, пятеро несовершеннолетних проникли на заброшенный объект, расположенный на улице Солнечной.

Один из подростков прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению бетонной плиты. Подростка придавило плитой, от полученных травм 15-летний мальчик скончался на месте.

Прокуратура Хабаровского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и охрану заброшенного объекта.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА Регнум сообщало о трёхлетней девочке, пострадавшей в результате падения из окна четвёртого этажа в Твери. Ребёнок был госпитализирован в медучреждение, по факту ЧП проводит проверку прокуратура Тверской области.