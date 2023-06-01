Наступил 463-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанесён ракетный удар по пункту управления боевиков в селе Трудовом Запорожской области, сообщил 1 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Помимо этого, экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Солнцепёк» поразили два опорных пункта боевиков в районе запорожских сёл Степовое и Привольное.

Aleksey Toritsyn РСЗО «Смерч»

Удары по части территории Запорожской области, находящейся под контролем Киева, наносит авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России, информирует в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Солнцепёки» задействованы также военнослужащими Западного военного округа, они уничтожают укреплённые долговременные опорные пункты и позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ). Стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки, известило 1 июня Министерство обороны России, обнародовав соответствующие видеокадры.

Также сказано о способе поражения противника: он достигается путем комплексного воздействия осколками, высокой температурой и повышенным давлением. На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка.

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