Сенаторы в США призвали Байдена поддержать создание трибунала против России
В США сенаторы призвали Байдена поддержать создание международного трибунала, осуждающего Россию
Вашингтон, 1 июня, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена американские сенаторы-демократы Бен Кардин (штата Мэриленд) и Тим Кейн (штата Вирджиния) призвали поддержать инициативу по «созданию международного трибунала», который осудил бы действия России на Украине. Текст соответствующей резолюции политики представили 31 мая, он опубликован на сайте Кардина.
В приложенном к резолюции заявлении сенаторы возлагают вину за конфликт на Украине исключительно на российское руководство и предлагают Белому дому продвинуть инициативу по созданию международного трибунала до Генеральной Ассамблеи ООН.
«Сенат призывает США использовать свой авторитет и голос в международных организациях, чтобы поддержать создание специального уголовного трибунала и привлечь к ответственности руководство Российской Федерации, санкционировавшее агрессию против Украины», — сказано в резолюции.
Как пояснили Кейн и Кардин, Международный уголовный суд обладает нужной юрисдикцией, однако не может расследовать события на Украине, так как ни одна из сторон конфликта — ни Украина, ни Россия — не ратифицировала Римский статут.
Ранее ИА Регнум сообщало, что США и их западные союзники не поддерживают идею Украины о международном трибунале против России, так как опасаются возможной угрозы в отношении лидеров их государств.