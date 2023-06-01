Вашингтон, 1 июня, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Президента США Джозефа Байдена американские сенаторы-демократы Бен Кардин (штата Мэриленд) и Тим Кейн (штата Вирджиния) призвали поддержать инициативу по «созданию международного трибунала», который осудил бы действия России на Украине. Текст соответствующей резолюции политики представили 31 мая, он опубликован на сайте Кардина.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В приложенном к резолюции заявлении сенаторы возлагают вину за конфликт на Украине исключительно на российское руководство и предлагают Белому дому продвинуть инициативу по созданию международного трибунала до Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сенат призывает США использовать свой авторитет и голос в международных организациях, чтобы поддержать создание специального уголовного трибунала и привлечь к ответственности руководство Российской Федерации, санкционировавшее агрессию против Украины», — сказано в резолюции.

Как пояснили Кейн и Кардин, Международный уголовный суд обладает нужной юрисдикцией, однако не может расследовать события на Украине, так как ни одна из сторон конфликта — ни Украина, ни Россия — не ратифицировала Римский статут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США и их западные союзники не поддерживают идею Украины о международном трибунале против России, так как опасаются возможной угрозы в отношении лидеров их государств.