Мелитополь, 1 июня, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Удары по части территории Запорожской области, находящейся под контролем Киева, наносит авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом 31 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, по предварительным данным, самолеты активно сбрасывают планирующие бомбы по складам и ангарам с техникой и боеприпасами украинской армии. Взрывы слышны в Ореховском и Пологовском районах, в том числе в городах Орехове и Гуляйполе, а также в пригороде.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об усилении защиты периметра Запорожской атомной электростанции и береговой линии Каховского водохранилища в связи с рисками, которые создают ВСУ.

Также Рогов сообщал о взрывах, прогремевших в городе Пологи Запорожской области, а позднее уточнил, что в результате взрывов пострадал мирный житель.