Белгород, 1 июня, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Над Белгородским районом в ночь на четверг, 1 июня, сработала российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Главков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — рассказал глава Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины в среду, 31 мая, обстреляли Шебекино Белгородской области. Обстрел продолжался больше часа, а на одном из промышленных предприятий зафиксировали очаг возгорания.

По словам Вячеслава Гладкова, в результате атаки, по предварительным данным, пострадали двое мирных граждан, одного из которых госпитализировали с тяжёлым ранением.