Донецк, 1 июня, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало работу расчёта тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» в зоне специальной военной операции. Материал опубликовал Telegram-канал оборонного ведомства в четверг, 1 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» Западного военного округа уничтожают укреплённые долговременные опорные пункты и позиции ВСУ», — говорится в сопровождающем видеоматериал комментарии.

Как отметили в оборонном ведомстве, поражение противника достигается путём комплексного воздействия осколками и высокой температурой, а стрельба из ТОС ведётся с использованием современных систем топогеодезической привязи.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил о поражении пункта управления Вооружённых сил Украины в Запорожской области при помощи установки реактивной системы залпового огня «Смерч». Он также добавил, что экипажам ТОС-1 «Солнцепёк» удалось поразить два опорных пункта противника.