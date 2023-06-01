Мелитополь, 1 июня, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Расчёт реактивной системы залпового огня «Смерч» группировки «Восток» Вооружёнынх сил Украины поразил пункт управления ВС Украины в Запорожской области. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ Смерч

«Реактивной системой залпового огня «Смерч» нанесён ракетный удар по пункту управления боевиков в Трудовом. Экипажами тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Солнцепёк» поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного», — рассказал начальник пресс-центра РИА Новости.

Чехов добавил, что расчётам самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» ВС России удалось нанести огневое поражение живой силе ВСУ в пунктах временной дислокации украинских подразделений в районах Полтавки и Малой Токмачки.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 31 мая сообщил, что российским военным удалось обнаружить и уничтожить пункт управления 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Трудового Запорожской области.