Москва, 1 июня, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи США Украине сразу после атаки беспилотников на Москву и продемонстрировал безразличие Белого дома к преступлениям бандеровцев. Такое заявление сделал 31 мая посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

Mil.ru Анатолий Антонов

Российский дипломат указал, что вместо того, чтобы призвать к ответу власти Киева за череду терактов в Москве и Подмосковье, США наглядно и показательно продемонстрировали своё безразличие к преступлениям бандеровцев.

Антонов назвал новый пакет военной помощи Украине, общая сумма которого составляет 300 миллионов долларов, «хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве».

Ранее ИА Регнум сообщало, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и систем противовоздушной обороны Avenger. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.