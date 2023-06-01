Вашингтон, 1 июня, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Публичные заявления Белого дома о том, что Соединённые Штаты Америки якобы не поддерживают атаки Вооружённых сил Украины по территории России не являются состоятельными, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят», — сказал российский посол.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN заявил, что Вашингтон не поощряет удары Вооружённых сил Украины вглубь России. По его словам, Соединённые Штаты Америки неоднократно выступали против эскалации вооружённого конфликта.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Анатолий Антонов подчеркнул, что США намеренно игнорируют факт атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, давая Украине тем самым индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией.