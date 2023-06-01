РИА Новости: в России создадут новую РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
Москва, 1 июня, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Предприятия российского ОПК разрабатывают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров «Сарма», которая станет продолжением проекта РСЗО «Кама», создавшегося на шасси «КамАЗа», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, новая реактивная система залпового огня будет иметь повышенную мобильность, защищённость, а также будет способна применять высокоточные управляемые боеприпасы.
Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России показало боевую работу расчётов реактивных систем залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции. В ведомстве отметили, что российским бойцам зачастую приходится действовать в условиях контрбатарейной борьбы.