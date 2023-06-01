Москва, 1 июня, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Предприятия российского ОПК разрабатывают новую 300-миллиметровую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

«Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективную РСЗО калибра 300 миллиметров «Сарма», которая станет продолжением проекта РСЗО «Кама», создавшегося на шасси «КамАЗа», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, новая реактивная система залпового огня будет иметь повышенную мобильность, защищённость, а также будет способна применять высокоточные управляемые боеприпасы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России показало боевую работу расчётов реактивных систем залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции. В ведомстве отметили, что российским бойцам зачастую приходится действовать в условиях контрбатарейной борьбы.