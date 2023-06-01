Вашингтон, 1 июня, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Законопроект о повышении потолка госдолга одобрила Палата представителей Конгресса США. Об этом 31 мая сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Законопроект предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года. При окончательном подсчёте голоса распределились следующим образом: за законопроект проголосовали 314 депутатов, в том числе 149 республиканцев и 165 демократов. Против законопроекта выступили 117 депутатов, в том числе 71 республиканец и 46 демократов.

Теперь законопроект, направленный на предотвращение беспрецедентного дефолта, должен принять Сенат, после этого он будет направлен для подписания президенту США Джозефу Байдену.

Отмечается, что президент США поблагодарил Палату представителей за принятие соглашения об ограничении долга и призвал Сенат «принять его как можно скорее» и перенаправить ему для подписания. Сроки для принятия законопроекта крайне ограничены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам президента США Байдена, благодаря «божьей помощи» процесс одобрения Конгрессом США законопроекта о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране идёт по плану.

29 мая Байден объявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Кевином Маккарти. Глава Белого дома заверил американцев, что теперь удастся избежать дефолта в стране.