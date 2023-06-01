Москва, 1 июня, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Смысла играть в поддавки и соблюдать «лукавый ритуал» приглашения на выборы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для России нет. Такое заявление сделала 31 мая глава ЦИК РФ Элла Памфилова в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Элла Памфилова

Отвечая на вопрос о необходимости приглашать на выборы в Россию международных наблюдателей, Памфилова пояснила, что БДИПЧ ОБСЕ — организация, зависимая от коалиции стран Запада, которые объявили Россию врагом. По этой причине данная организация будет работать на дискредитацию и снос выборов в России. БДИПЧ ОБСЕ, по мнению главы ЦИК РФ, не нужны объективные данные.

Как пояснила глава ЦИК России, даже если наблюдатели честно напишут о том, как прошли выборы, всё равно заранее заготовлен эрзац отчёта, в котором России подписан политический приговор.

Поэтому Памфилова отметила, что России надо сосредоточиться на основном — на том, чтобы народ принимал выборы и доверял им, так как выборы проводятся именно для людей и избирателей, отметила глава ЦИК РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страны Запада кратно увеличат попытки вмешательства в президентские выборы в России в 2024 году.