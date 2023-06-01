Москва, 1 июня, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Североатлантический альянс подготовил секретный план на случай прямого военного столкновения с Россией, заявил обозреватель Йан Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, в ходе предстоящего саммита НАТО, который пройдёт в Вильнюсе, будет предложено одобрить «тысячестраничный план», в котором во всех подробностях будет представлен перечень действий на случай прямого столкновения с Россией.

Как отметил журналист, такое произойдёт впервые со времён окончания Холодной войны. По его словам, военные представители Североатлантического альянса подготовили эти документы без какого-либо предварительного изучения.

Напомним, саммит НАТО в 2023 году состоится в Вильнюсе, столице Литвы, и пройдёт в период с 11 по 12 июня.

Как передавало ИА Регнум, президент Украины направил лидерам стран Североатлантического альянса заявление, что примет участие в саммите НАТО только если получит гарантии по вступлению Украины в альянс. По данным Financial Times, Владимир Зеленский также рассчитывает на обеспечение безопасности со стороны стран НАТО.