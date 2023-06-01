Токио, 1 июня, 2023, 04:09 — ИА Регнум. В четверг, 1 июня, около 46,2 тысячи жителей города Нандзё в префектуре Окинава на юге Японии получили от местных властей предписание о необходимости экстренной эвакуации в связи с приближающимся тайфуном «Мавар». Об этом сообщили в эфире телеканала NHK.

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Отмечается, что из-за резкого изменения атмосферного давления тайфун «Мавар», скорость ветра в пределах которого составляет от 30 метров в секунду, может вызвать обильные осадки в виде проливных дождей в нескольких районах острова Хонсю. Также источник указал на возросший риск схождения оползней в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая у берегов японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4. По данным метеорологического управления Японии, эпицентр подземных толчков находился в южной части острова, а очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.