Москва, 1 июня, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации на срок до 1 февраля 2024 года продлило действие упрощённого технического регламента по выпуску автомобилей. Об этом в среду, 31 мая, сообщил портал правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«Правительство РФ приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента… и продлении действия постановления №855… учётом новых требований до 1 февраля 2024 года», — говорится в комментарии Министерства промышленности и торговли.

Отмечается, что сроки предъявления новых требований безопасности с крупнейшими российскими производителями автомобилей уже согласованы.

При этом оговаривается поэтапное возвращение требований. Так, например, с 1 июня 2023 года экологический класс двигателя должен быть не ниже «Евро 2», а с начала декабря все автомобили должны оснащаться антиблокировочной системой ABS.