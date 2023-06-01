Вашингтон, 1 июня, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Аудиозапись, на которой экс-президент США Дональд Трамп признаётся в хранении секретного документа Пентагона, удалось получить федеральным прокурорам в США. Об этом 31 мая сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ходом расследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Уточняется, что федеральные прокуроры располагают аудиозаписью встречи, состоявшейся в июле 2021 года в гольф-клубе Трампа в Бедминстере. Запись, по разным данным, длится около двух минут, но вероятно, является частью обсуждения, состоявшегося во время более продолжительной встречи. На аудиозаписи Трамп признаёт, что у него есть секретный документ Пентагона о потенциальном нападении на Иран.

Трамп, в свою очередь, утверждает, что все документы, вывезенные из Белого дома, были рассекречены им лично.

Власти США изъяли в прошлом году из поместья Трампа во Флориде множество материалов с грифами секретности и рассматривают возможность предъявления ему соответствующих обвинений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что судебный процесс против экс-главы Белого дома Дональда Трампа по делу о фальсификации документов запланирован на 2024 год.