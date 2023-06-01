Вашингтон, 1 июня, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Низкий моральный дух украинских военнослужащих может стать серьёзной проблемой и даже сорвать контрнаступление ВСУ, заявил Майкл Брендан Доэрти в статье для National Review.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнула с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления», — считает Доэрти.

По его словам, пессимистичные настроения среди украинских военнослужащих вполне могли возникнуть на фоне потери города Артёмовска Донецкой Народной Республики.

Доэрти также подчеркнул, что западные союзники, несмотря на тяжёлую ситуацию в рядках ВСУ, вынуждают генеральный штаб как можно скорее начать контрнаступление, что ставит украинского президента Владимира Зеленского в тяжёлое положение.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе предположил, что планируемое Вооружёнными силами Украины контрнаступление имеет серьёзные шансы провалиться. По его словам, конфликта может заняться на долгое время в случае неудачного для ВСУ исхода.