Будапешт, 1 июня, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Севилья» в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 одержала победу над итальянской «Ромой» в серии послематчевых пенальти. Для испанской команды этот трофей стал седьмым в истории клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Игра проходила в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена».

Единственный мяч в составе «волков» на 35-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала после передачи Джанлуки Манчини. В начале второй половины Манчини сравнял счёт, срезав мяч в свои ворота.

Составы команд:

«Севилья»: Буну, Теллес (Рекик, 94’), Гудель (Маркао, 120’), Навас (Монтиель, 94’), Баде, Ракитич, Фернандо (Жордан, 120’), Торрес (Сусо, 46’), Хиль (Ламела, 46’), Окампос, Эн-Несери.

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Челик (Залевский, 91’), Манчини, Спинаццола (Льоренте, 106’), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 106’), Кристанте, Матич (Бове, 120’), Абрахам (Белотти, 74’), Дибала (Вейналдум, 68’).

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Напомним, что 10 июня в Стамбуле (Турция) состоится финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.