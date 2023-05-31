Вашингтон, 1 июня, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве рэп-исполнителя Jam Master Jay (Джейсон Мизелл) предъявил одному из подозреваемых суд в США. Об этом 31 мая сообщает New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В убийстве рэпера, которое было совершено в 2002 году, обвиняется 49-летний Джей Брайант. При этом фигурант дела об убийстве рэпера уже находился под стражей по делу о незаконном обороте наркотиков, которое не связано с гибелью музыканта.

Брайант стал третьим обвиняемым в убийстве рэпера. В 2020 году суд предъявил обвинения в убийстве Jam Master Jay двум мужчинам — Карлу Джордану — младшему и Рональду Вашингтону.

Рэп-музыкант Jam Master Jay погиб в октябре 2002 года в своей студии звукозаписи. Его убили после провалившейся сделки с наркодиллерами. Все трое обвиняемых по делу об убийстве рэпера находились рядом с ним в момент его смерти. Однако на главный вопрос — кто был главным убийцей, ответа ещё нет.

Jam Master Jay стал популярным рэп-исполнителем в 1980-е как участник трио Run-DMC. Музыканты записали семь студийных альбомов, тираж которых превысил 20 миллионов экземпляров. Однако после гибели Jam Master Jay коллектив распался.

Ранее ИА Регнум сообщало о причинах гибели рэпера Владислава Ширяева (известного под псевдонимом Yung Trappa).