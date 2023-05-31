Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Как минимум два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали два человека
Иван Шилов ИА REGNUM
Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, обстрел ВСУ Шебекино продолжался около часа. По предварительным данным, пострадали двое мирных граждан. Первый пострадавший был госпитализирован с тяжёлым ранением. Второй пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу с контузией, у него состояние средней тяжести. Оба раненых направлены, по словам главы региона, в городскую больницу №2 Белгорода.

«Оперативные и аварийные службы на месте. Подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток», — добавил Гладков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Белгородской области Гладков выразил благодарность бойцам местной самообороны и сказал, что гордится каждым человеком, который служит в рядах самообороны. Губернатор добавил, что постоянно видит, как бойцы шебекинской самообороны первыми прибывают на место происшествия и, находясь под обстрелами, начинают эвакуировать людей, оказывать помощь раненым, старикам и детям и обеспечивать безопасность.

Как указал глава Белгородской области, за последние сутки на территории региона зафиксировали свыше 260 прилётов боеприпасов со стороны ВСУ. В частности, в Шебекино в результате обстрелов получили повреждения 29 многоквартирных домов и 20 частных домовладений.