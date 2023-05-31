Шебекино, Белгородская область, 1 июня, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Как минимум два человека пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, обстрел ВСУ Шебекино продолжался около часа. По предварительным данным, пострадали двое мирных граждан. Первый пострадавший был госпитализирован с тяжёлым ранением. Второй пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу с контузией, у него состояние средней тяжести. Оба раненых направлены, по словам главы региона, в городскую больницу №2 Белгорода.

«Оперативные и аварийные службы на месте. Подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток», — добавил Гладков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Белгородской области Гладков выразил благодарность бойцам местной самообороны и сказал, что гордится каждым человеком, который служит в рядах самообороны. Губернатор добавил, что постоянно видит, как бойцы шебекинской самообороны первыми прибывают на место происшествия и, находясь под обстрелами, начинают эвакуировать людей, оказывать помощь раненым, старикам и детям и обеспечивать безопасность.

Как указал глава Белгородской области, за последние сутки на территории региона зафиксировали свыше 260 прилётов боеприпасов со стороны ВСУ. В частности, в Шебекино в результате обстрелов получили повреждения 29 многоквартирных домов и 20 частных домовладений.