Москва, 1 июня, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Демарш премьер-министру Канады Джастину Трюдо и главе МИД Канады Мелани Жоли с требованием осудить теракт, осуществленный украинской стороной во время атаки БПЛА на Москву, направила Россия. Об этом 31 мая заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Посол отметил, что власти Канады хранят молчание в отношении данного теракта. Поэтому, по словам Степанова, он был вынужден, следуя дипломатической практике, привлечь внимание премьер-министра и главы МИД Канады личным демаршем. Как уточнил российский дипломат, демарш представляет собой послание на имя Трюдо и на имя Жоли.

Степанов указал, что в послании он описал специфику и конкретные детали атаки украинских беспилотников на Москву, которая произошла утром 30 мая.

«В моем послании на имя господина Трюдо и Жоли я подчеркнул, что Россия призывает Канаду занять однозначную позицию, осудив данный террористический акт», — пояснил Степанов.

Как сообщало ИА Регнум, атака украинских беспилотников на Москву произошла утром 30 мая. Были атакованы жилые дома на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что из-за атаки дронов в городе ряд зданий получил незначительные повреждения. За медицинской помощью обратились два человека.