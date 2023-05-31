Сеул, 1 июня, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Разведка Южной Кореи при помощи технологий искусственного интеллекта сделала предположение о возможном весе лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в среду, 31 мая, сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с чёткими тёмными кругами под глазами, анализ веса с помощью ИИ показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами», — привело Yonhap слова депутата южнокорейского парламента от правящей партии Ю Сан Бома.

Отмечается, что южнокорейская разведка также предполагает, что северокорейский лидер якобы страдает бессонницей. Кроме того, высказано мнение о якобы наличии у Ким Чен Ына проявлений дерматита, который мог быть вызван стрессом или аллергией.

Как передавало ИА Регнум, ранее в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что любая попытка применения ядерного оружия со стороны КНДР приведёт к «падению режима». Таким образом, южнокорейские власти призвали Пхеньян немедленно остановить свою ядерную программу.