Тверь, 1 июня, 2023, 00:58 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка была госпитализирована после падения из окна четвёртого этажа в Твери. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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ЧП произошло вечером 31 мая в жилом доме на улице Склизкова в Твери. По данным прокуратуры, трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа и была госпитализирована в лечебное учреждение. Ребёнку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, ребёнок находился дома один, без присмотра взрослых. Следователи и прокуратура проводят проверку по факту произошедшего. По результатам проверки прокуратура даст оценку исполнению требований федерального законодательства касательно несовершеннолетних.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа одного из жилых домов в Санкт-Петербурге, облокотившись на москитную сетку. Ребёнок получил травмы головы и многочисленные ушибы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.