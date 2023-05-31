Москва, 1 июня, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на упрёк со стороны президента Молдавии Майи Санду об отсутствии взаимоуважения между Москвой и Кишинёвом.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и её людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что именно у нынешнего президента Молдавии, которая обладает румынским паспортом, нет взаимоуважения с молдавским народом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Майя Санду неоднократно подчёркивала, что Молдавия не намерена выстраивать взаимные отношения и партнёрство с Российской Федерацией. По её словам, Россия проявила неуважение к сувернитету Молдавии и «выбору Кишинёва».