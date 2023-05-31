Москва, 1 июня, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Роскомнадзор включил платформы «Дзен», Rutube и стриминговый сервис Twitch в реестр социальных сетей. Об этом в среду, 31 мая, сообщили на официальном сайте федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс Дзен

«В реестр социальных сетей включены новые площадки «Дзен», Rutube и Twitch. 31 мая Роскомнадзор направил в адрес владельцев ресурсов уведомления о включении в реестр с указанием требований российского законодательства», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также напомнили, что с февраля 2021 года в России действует закон, согласно которому платформы, признанными социальными сетями, обязаны самостоятельно регулировать, выявлять и блокировать запрещённую в России информацию.

Напомним, в реестре социальных сетей Роскомнадзора на данный момент также состоят «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram и другие платформы.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля появилась информация о том, что стриминговый сервис Twitch и интернет-энциклопедию «Википедия» могут оштрафовать на сумму в восемь миллионов рублей в связи с обвинением в неудалении неприемлемой информации.