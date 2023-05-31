Курск, 1 июня, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Фейк о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана «Перехват» опровергли в правительстве Курской области. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Сообщение с ложной информацией отправляли жителям региона в личные сообщения якобы от лица ФСБ России. В нём сказано о якобы прорыве диверсионной группы в Кореневском районе и об объявлении плана «Перехват». Жителей призывают сидеть дома и не выходить из помещений.

В правительстве Курской области рекомендовали жителям не поддаваться панике и сохранять бдительность, а при получении подозрительных сообщений пересылать их правительству для проверки в сообщество во «ВКонтакте».

Это не первый фейк, который приходится опровергать властям Курской области. Как сообщало ИА Регнум, фейком оказалось видео диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), оказавшейся в приграничном районе Курской области. Это результат вброса украинских соцсетей, который был сделан для того, чтобы посеять панику среди населения российского региона.