Париж, 1 июня, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Франция считает неприемлемым факт использования Вооружёнными силами Украины предоставленного французского вооружения для атак на Москву. Об этом в среду, 31 мая, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неназванного французского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Военную помощь Франции не следует использовать для атак против России», — сказал чиновник, подчеркнув, что Франция предоставляет ВСУ оружие исключительно для сдерживания Вооружённых сил России.

Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также отметил, что западные союзники предоставляют Украине необходимо вооружение, чтобы «дать ей возможность защитить собственную территорию».

По информации источника, Франция, несмотря на вышесказанное, не в состоянии диктовать Украине, как и где вести боевые действия.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину 31 мая заявил, что европейским союзникам Украины рано или поздно придётся ответить перед своим народом за поставки вооружения для ВСУ.