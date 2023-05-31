Дамаск, 31 мая, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Протоколы деконфликтации и двустороннего российско-американского Меморандума по безопасности полётов в Сирии продолжают нарушать пилоты ВВС США. Об этом 31 мая сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Как указал Гуринов, со стороны возглавляемой США «международной коалиции» продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов в Сирии.

«По-прежнему отмечаются активации пилотами ВВС США систем вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии», — сказал Гуринов.

Росийско-американский Меморандум по безопасности полётов в Сирии между военными ведомствами США и России подписан 20 октября 2015 года. Документ призван обеспечить безопасность полётов в воздушном пространстве Сирии и регламентирует действия всех самолетов и беспилотников.

Со стороны США и раньше отмечались нарушения меморандума. Как сообщало ИА Регнум, 5 мая руководитель ЦВПС в Сирии Гуринов, пилоты ВВС США всё чаще активируют боевые системы наведения на российские самолёты на востоке страны.

Как уточнил Гуринов, за год значительно возросло количество нарушений, связанных с полетами над Сирийской Арабской Республикой западных беспилотников и авиации. Так, с начала 2023 года по март было зафиксировано 452 подобных факта.