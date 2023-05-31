Берлин, 31 мая, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Германия отозвала разрешения на деятельность четырёх из пяти российских консульств на территории страны. Об этом в среду, 31 мая, сообщил спикер Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии Кристофер Бургер.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, эта мера стала ответной реакцией на решение российской стороны сократить численность сотрудников немецкой дипломатической миссии до 350 человек. Кристофер Бургер подчеркнул, что ФРГ также закроет свои консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила решение российской стороны ввести ограничение максимальной численности сотрудников дипмиссии ФРГ реакцией на «безосновательное требование» около 40 сотрудникам российских загранучреждений покинуть территорию ФРГ. Захарова также напомнила, что ещё в марте Германия серьёзно затруднила работу российских посольств, введя квоту для некоторых категорий.