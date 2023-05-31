Киев, 31 мая, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли провёл главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Об этом 31 мая Залужный сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Как следует из сообщения, Залужный провёл телефонный разговор с Милли, в ходе которого рассказал об обстановке на фронте и дальнейших планах украинской армии. Кроме того, утверждается, что Залужный и Милли обсудили вопрос поставки вооружения, боеприпасов и военной техники.

Приоритетной потребностью для ВСУ названы дальнобойные снаряды. Также отмечается, что для Украины важно работать над усилением противовоздушной обороны за счёт поставок дополнительных систем ПВО, а также самолётов-истребителей F-16.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главнокомандующий ВСУ Залужный объявлен в розыск в России по уголовной статье. Какая именно статья ему вменяется, не уточняется.

С начала мая главком ВСУ Залужный перестал появляться на публике, что спровоцировало множество слухов о его гибели или тяжёлом ранении. 25 мая сотрудник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным.

Однако экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что видео с главнокомандующим ВСУ Залужным является фейком. Он пояснил, что сегодня технологии искусственного интеллекта могут подделать практически любое изображение.