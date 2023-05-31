Запорожская область, 31 мая, 2023, 23:18 — ИА Регнум. В результате обстрела двух сёл в Запорожской области со стороны Вооружённых сил Украины пострадал мирный житель. Об этом в среду, 31 мая, сообщили журналистам в оперативных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По информации источника, украинские военные около 20:00 по московскому времени обстреляли село Пологи, расположенное в 98 километрах от Мелитополя, временного административно-политического центра Запорожской области. Целью обстрела стала телевышка.

«Также под огнём боевиков оказалось село Инженерное. Разрушены дома, ранен мирный житель», — рассказал представитель оперативных служб.

Ранее в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Пологах Запорожской области раздалась серия взрывов. Он также пообещал сообщить подробности о взрывах позднее.