Загреб, 31 мая, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Украинское националистическое приветствие, получившее массовое одобрение среди западных союзников Украины, является фашистским и неприемлемым, заявил президент Хорватии Зоран Миланович в беседе с журналистами в среду, 31 мая.

Damir Sencar Зоран Миланович

«Разницы между «За дом — готовы» и «Слава Украине», впрочем, нет, это клич самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев, и это факт», — заявил Миланович.

Также президент Хорватии посчитал лозунг хорватского движения усташей «За дом — готовы» и украинское националистическое приветствие «Слава Украине» схожими со старым немецким приветствием «Зиг Хайль».

«Я не хочу слушать это в Хорватии», — добавил лидер государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в очередной раз подчеркнула, что украинское приветствие «Слава Украине» является «кричалкой нацистов», а сам лозунг был установлен в качестве официального приветствия ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1939 году.